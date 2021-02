Jill Biden, la "First Lady" américaine, se confie sur son premier divorce

Jill Biden a offert quelques mots de réconfort à l'animatrice américaine Kelly Clarkson lors de sa première interview réalisée en solitaire en tant que Première Dame des Etats-Unis.

Dr Jill, âgée de 69 ans, a fait des commentaires très intimes lors d'une apparition dans "The Kelly Clarkson Show", qui a été filmé à l'intérieur de la Maison Blanche et devrait être diffusé ce jeudi soir.

Son conseil est venu après que Kelly Clarkson, la gagnante d'American Idol, a demandé le divorce de son ex-partenaire Brandon Blackstock en juin dernier.

La Première Dame a partagé un échange franc sur les défis que représentent un divorce, mais aussi sur le bien qui peut découler du changement.

Jill, qui a divorcé de son premier mari Bill Stevenson en 1975, a déclaré à Clarkson: "Je veux vous donner un conseil Kelly. C'est ce que je vous dirais si j'étais votre mère. Vous savez, ma mère m'a toujours dit que les choses iraient mieux demain. Et si vous pouvez, prenez un jour à la fois - et vous verrez, les choses iront mieux petit à petit."

L'ancien mari de Jill, Bill Stevenson, affirme que leur mariage a échoué parce que Jill entretenait une liaison avec l'actuel président Joe Biden en 1974, avait révélé en exclusivité en août dernier le DailyMail.com.

De son côté Joe Biden raconte à qui veut l'entendre que ce n'est qu'en mars 1975 qu'il a eu le coup de foudre. Jill figurait dans une publicité pour les parcs locaux qu'il a vue en passant par l'aéroport de Wilmington avec son frère Frank. Il a dit à Frank que c'était le genre de fille avec laquelle il aimerait sortir et Frank a dit: "Pourquoi pas? Je la connais'', et lui a transmis son numéro. Une histoire également relatée dans l'autobiographie de Jill en 2019, Where The Light Enters...

Pendant cette interview, Jill a déclaré à Kelly: "Quand Je regarde en arrière, je me dis que si je n'avais pas divorcé, je n'aurais pas rencontré Joe. Je n'aurais pas eu la belle famille que j'ai maintenant. Donc, je pense vraiment que les choses se passent pour le mieux."

Et la première dame de rassurer l'hôtesse de l'émission: "Un jour vous m'appelerez et vous me direz: "Vous aviez raison Jill".

Sur une note plus légère, "The Kelly Clarkson Show" a également partagé un autre clip de cette interview, au cours duquel Jill Biden a révélé ce qu'elle avait le plus hâte de faire après la fin de la pandémie mondiale.

"Peut-être aller prendre un martini quelque part et manger des frites", a répondu l'épouse de Joe Biden.