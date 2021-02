Emma Watson met sa carrière en pause

Emma Watson interrompt sa carrière d’actrice. Son agent a confirmé l’information auprès de plusieurs médias britanniques.

Selon les rumeurs, l’artiste désire passer plus de temps avec son compagnon, Leo Robinton, un businessman de Californie avec qui elle est en relation depuis plus d’un an.

Emma Watson avait récemment joué dans le film "Les filles du docteur March".