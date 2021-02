Les Golden Globes en "drive-in": les nommés viennent chercher leurs cadeaux en voiture (vidéo)

Ce sont des images insolites qui ont été filmées en Californie à Los Angeles. Pandémie de coronavirus oblige, les cadeaux des nommés aux Golden Globes leur ont été remis... dans leur voiture. Plusieurs acteurs ont fait le déplacement eux-mêmes pour récupérer leurs biens. C'est le cas de l'actrice Catherine O'Hara, nommée pour la série série à succès “Schitt’s Creek”, et de son partenaire à l'écran et créateur de la série à succès Eugene Levy.

La cérémonie des 78ème Golden Globes aura lieu ce 28 février de manière virtuelle, d'un océan à l'autre. Les hôtesses de la soirée seront Tina Fey et Amy Poehler, dans leurs villes respectives, New York et Beverly Hills. Les nommés seront invités à réagir virtuellement à l'annonce des gagnants.