Le prince Harry savoure un thé à Los Angeles à bord d'un bus à 2 étages quand tout vole en éclats (vidéo)

Il est l'animateur britannique le plus célèbre Outre-Atlantique grâce à ses karaokés effectués avec des stars en voiture. Ce vendredi, dans The Late Late Show, James Corden a expliqué qu'il allait recevoir un célèbre compatriote qui venait de s'installer en Californie... Et lui faire faire un tour de la ville. Cet illustre compatriote s'est révélé être le prince Harry. Celui-ci a embarqué dans un bus anglais à 2 étages pour se confier à l'animateur dans une interview exclusive de 20 minutes.

Ravi, Harry a confié n'être jamais monté au sommet d'un bus à 2 étages: "Cela ne nous est pas permis", a-t-il expliqué à James Corden, faisant référence à sa vie en tant que prince de la famille royale d'Angleterre.

Installé en Californie depuis le mois de mai dernier, Harry a confié qu'il n'avait pas encore réalisé une visite touristique de la ville de Los Angeles: "Confinement oblige", a déploré le fils cadet du prince Charles.

L'animateur, James Corden, voulant mettre à l'aise son invité lui a alors proposé de partager une tasse de thé "comme à la maison", pour le plus grand plaisir du prince Harry qui semblait enthousiasmé par cette proposition. James Corden est alors arrivé avec un chariot sur lequel était exposé un service à thé mais aussi des "scones" (célèbres pâtisseries anglaises).

Alors que les deux protagonistes dégustaient leur thé et que James Corden s'improvisait guide touristique des maisons des stars... Le bus s'est soudainement arrêté sur l'autoroute 405 traversant la ville de Los Angeles. L'animateur a alors interpellé son invité: "Donnons lui un peu de classe à cette autoroute 405..." Et Harry de plaisanter: "Vous faites du karaoké et moi je pourrais avoir une émission "Thé sur la 405", c'est une idée"...

C'est alors que le bus s'est arrêté soudainement et que le service à thé a volé en éclats... Provoquant un juron (crypté lors du montage) de la bouche du prince et une salve de rires chez l'hôte et son invité."

"Harry nettoyez tout", a plaisanté James Corden.

Cet extrait déroutant est à découvrir à 1'30''.