"Je me sens plus à l'aise à regarder la série The Crown qu'à lire les journaux anglais", estime le prince Harry

Dans cette première interview publique réalisée avec l'animateur britannique James Corden, le prince Harry d'Angleterre s'est confié sur les raisons qui l'ont poussé à quitter Londres et à s'installer en Californie.

Après avoir rappé sur le générique de la série du prince de Bel Air et avoir dégusté un thé sur le toit d'un bus anglais, le fils cadet du prince Charles a répondu à une question assez inattendue: que pense Harry de la série The Crown?

La quatrième et dernière saison de la série "The Crown" a été accusée de prendre trop de liberté avec une réalité au souvenir encore très vivace pour de nombreux Britanniques. Cette saison consacrée à l'entrée de "Lady Di" dans la famille royale, qu'Emma Corrin campe en fiancée esseulée, puis jeune mariée angoissée face à un époux froid et infidèle, toujours épris de son amour de jeunesse Camilla a fait couler beaucoup d'encre.

Sans rentrer dans les détails de la quatrième saison centrée sur la relation de ses parents, le prince Harry a donné son sceau d'approbation à cette série diffusée par la plateforme Netflix affirmant que cela donnait une "idée'' des pressions subies par les membres de la famille royale.

"Je suis plus à l'aise à regarder la série The Crown, qu'à lire les articles dans les journaux anglais sur ma famille et moi, parce que pour la plupart, c'est de la fiction reportée comme des faits, parce qu'ils sont écrits dans le journal. Et c'est donc supposé être la réalité. Alors que devant la série The Crown, vous êtes lucides et savez que c'est de la fiction basée sur des faits réels."

Le prince a également confié qu'il souhaiterait voir l'acteur Damian Lewis interpréter son rôle dans la série.

Selon le Daily Mail, le prince Harry a voulu montrer sa loyauté envers Netflix, avec qui il a décroché un contrat de plusieurs millions de livres. Ailleurs dans l'interview, Harry a mentionné Netflix une deuxième fois, révélant que lui et sa femme Meghan Markle regardaient le service de streaming ensemble lors de leurs soirées passées à 2.

L'extrait est à découvrir à 7'50''.