Le promeneur de chiens de Lady Gaga violemment attaqué: comment va-t-il?

Le promeneur de chiens de Lady Gaga s’est fait tirer dessus mercredi dernier par deux individus. Ceux-ci ont ensuite volé deux des trois chiens qui étaient avec lui. Ryan Fischer a été transporté à l’hôpital dans un état grave.

Mercredi soir, David Fischer promenait les chiens de Lady Gaga alors que cette dernière était en Italie pour le tournage du film "Gucci". Dans la pénombre, il se fait tirer dessus par deux individus qui volent ensuite deux bulldogs de la star. David Fischer est très vite pris en charge et emmené à l’hôpital dans un état grave.

Heureusement, ses jours ne semblent plus en danger. "Heureusement, Ryan reçoit des soins extraordinaires à l’hôpital actuellement. Ses médecins s’attendent à ce qu’ils se rétablissent complètement, a déclaré sa famille dans un communiqué. Nous ne pouvons pas remercier assez les premiers secours, les infirmières et médecins qui ont travaillé sans relâche pour s’occuper de Ryan."

La famille de Ryan Fischer a aussi tenu à remercier Lady Gaga pour son soutien: "Nous voulons aussi remercier Lady Gaga qui n'a rien montré d'autre que de l'amour et de l'intérêt sans faille pour Ryan et notre famille depuis le début. Ryan aime Gustavo et Koji autant que Lady Gaga."

En conclusion, la famille demande le respect de leur intimité pour permettre à Ryan de se rétablir sereinement.