Kanye West ne croit pas au divorce: selon lui "Kim bluffe"

Kanye West est persuadé que son mariage avec Kim Kardashian n’est pas terminé. Selon lui, elle a voulu lui faire "un électrochoc".

Kim Kardashian veut divorcer de Kanye West. Elle a engagé une avocate, signé les papiers et s’est affichée sans son alliance. Pourtant, Kanye West n’y croit pas. Leur relation s’est détériorée depuis les prises de parole confuses du rappeur avant les élections américaines et une distance s’est installée entre eux. Tout le monde s'attendait donc à cette rupture. Néanmoins, l’annonce du divorce a fait l’effet d’une bombe sur Kanye West.

Le rappeur s’est d'abord rendu dans des bijouteries pour revendre les bijoux qu’il avait offerts à Kim. Selon leur contrat de mariage, elle était pourtant autorisée à les garder. "Il a dit qu’il ne voulait plus rien avoir à faire avec le clan Kardashian, mais d’un autre côté, il aime toujours beaucoup Kim," a raconté un proche du rappeur au Sun.

Mais ensuite, le rappeur est tombé dans le déni. Il crie à qui veut l’entendre qu'il ne va pas divorcer. "Kanye raconte à ses amis que Kim bluffe à propos du divorce et que leur mariage n’est pas vraiment terminé." Selon cette source, Kim a une bonne raison d’agir comme cela. "Elle veut que Kanye se réveille. Il doit réaliser que s’il ne change pas, il la perdra. Elle veut qu’il s’engage et qu’il soit le mari et le père qu’il doit être."