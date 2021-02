Quand l’humoriste belge PE répond à Alexander De Croo: "Vous êtes venus à 7 pour nous annoncer que rien ne changeait"

Depuis quelques mois, l’humoriste belge Pierre-Emmanuel alias PE se délecte de chaque comité de concertation dans une courte vidéos publiée sur sa page Facebook à défaut de pouvoir monter sur scène. Le comité de concertation d’hier, bien qu’écourté, n’a pas échappé au verbe de l’humoriste.

Sa vidéo commence pour une courte apparition d’Elio Di Rupo déclarant: "Aujourd’hui, on n’est pas capable…" Et PE de lui répondre: "Pas qu’aujourd’hui Elio."

Il passe ensuite à Alexander De Croo, Premier ministre. Alors que celui-ci dit: "Le comité de concertation a choisi d’être prudent", PE ajoute: "Ça on a vu! Quelle prudence! Vous êtes venus à 7 pour nous annoncer que rien ne changeait à une période où vous n’arrêtez pas de nous dire que le télétravail est la règle."

Enfin, lorsqu’Alexander De Croo dit: "Le comportement et les règles à suivre on les connait très bien," PE rétorque: "Ah les règles! Il y a deux catégories de gens face aux règles : ceux qui ne les respectent pas et ceux qui mentent."