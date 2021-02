Cette influenceuse fait l'UNANIMITÉ en postant des photos de son corps post-grossesse: "Accepter de nous montrer tel que nous sommes"

Maeva Martinez, dévoilée dans l'émission Secret Story, vient de poster un message "body positive" sur son compte Instagram. Elle y parle de son corps post-grossesse.

Le 11 janvier dernier, Maeva Martinez annonçait avoir donné naissance à un petit garçon prénommé Gabriel. L'ancienne candidate de Secret Story, devenue influenceuse, avait partagé de nombreuses photos de son ventre rond sur son compte Instagram. Ce samedi 27 février, elle a posté une publication qui a beaucoup fait réagir ses fans.

Sur la post Instagram, deux photos. On y voit Maeva dans deux postures différentes, qui modifient son corps. Elle écrit en commentaire: "Tu me vois à gauche dans une posture normale et détendue dans laquelle je suis habituellement et à droite, je pose de ¾, le body est relevé sur mes hanches pour mettre en valeur la cambrure et la taille, je croise les jambes pour plus de rondeurs au niveau des hanches, mettre en valeur le fessier et avoir un effet "sirène", je rentre le ventre et coupe mon souffle, je me grandis pour une silhouette plus élancée et harmonieuse".

"La réalité et les angles de vue"

En postant ce genre de photos, l'influenceuse veut faire passer un message. "Je veux montrer à travers ce post qu'il y a la réalité et aussi l'existence des angles de vue et des postures qui nous subliment. Nous avons tous tendance à nous montrer avec nos points forts et sous notre meilleur jour. Nous réconfortons notre égo mais ce qui est très néfaste, c'est que nous finissons pour complexer et nous comparer à des comptes de femmes que nous pensons parfaites."

Pour apprendre à "accepter de nous montrer tel que nous sommes", Maeva a donc posté ces deux photos. Et ses abonnés ont adoré la démarche. "Enfin du vrai, merci de montrer ce genre de post", "Du réel, de la simplicité et des mots tellement justes", "Un magnifique corps de jeune maman", "Merci pour ce post, il est temps de s'aimer", "Instagram nous montre ce que les gens veulent nous montrer, il ne faut pas l'oublier. Le but est d'apprendre à s'aimer et à ne pas s'identifier aux autres"… Voici le genre de commentaires que l'on peut lire en-dessous de la publication.