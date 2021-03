Dans Mariés au Premier Regard, Junior SURPREND les experts juste avant son mariage: "Mon naturel est trop en train de revenir là"

La science peut-elle nous aider à trouver le grand amour? Alors que les sites ou applications de rencontres se multiplient et que les moyens de trouver le partenaire idéal semblent plus nombreux qu'auparavant, un constat s'impose depuis quelques années : la vie en concubinage est plus tardive que par le passé, le nombre de mariages baisse, la durée de vie de ces unions est plus courte qu'auparavant et le taux de divorce plus élevé.

Manon et Junior sont sur le point de se retrouver pour la première fois… lors de leur mariage. Junior apparaît très sûr de lui et confiant lorsqu'il se rend à la commune. "Regarde-moi ça, est-ce qu'elle peut dire non ?", lance-t-il à son témoin. "Mon naturel est trop en train de revenir là", ajoute-t-il dans la voiture. Un comportement qui surprend les experts. "Le visage de Junior que l'on découvre ici nous est totalement méconnu, explique Audrey Van Ouytsel, docteur en sociologie et coach en développement personnel. Junior se montre autocentré, prisonnier du culte de l'image, voire assez superficiel." "C'est une coque de protection" "Quand il parle de naturel qui revient au galop, il fait en fait référence à l'importance qu'il apporte à l'image, ajoute Céline Delfosse, docteur en psychologie, coach et thérapeute. C'est une coque de protection qui le rassure dans son potentiel. Se sentir bien avec son image, c'est bon pour la confiance en soi. Le souci, c'est quand ça nous déconnecte de notre authenticité et de nos ressentis. Avec Junior, le risque, c'est qu'il ne soit pas prêt à prendre une décision qui est juste pour lui, celle de dire oui ou celle de dire non." Junior et Manon sont compatibles selon les experts à 78,4%. Dans la voiture, Manon est très stressée et a peur que le jeune homme lui dise non à la commune. Lors de l'entrée de sa sœur et témoin dans la salle de mariage, Junior dit soudainement que son physique ne lui plait pas. "Ce n'est pas du tout mon style de fille", confie-t-il. Ce qui surprend à nouveau les experts, à qui il a toujours répété que l'apparence physique n'avait pas d'importance. Mariés au premier regard, le dimanche à 20h45 sur RTL-TVI