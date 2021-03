Coup de théâtre dans Mariés au premier regard, Nicolas fait une grande ANNONCE: "Je voulais vous voir pour vous le dire"

La science peut-elle nous aider à trouver le grand amour? Alors que les sites ou applications de rencontres se multiplient et que les moyens de trouver le partenaire idéal semblent plus nombreux qu'auparavant, un constat s'impose depuis quelques années : la vie en concubinage est plus tardive que par le passé, le nombre de mariages baisse, la durée de vie de ces unions est plus courte qu'auparavant et le taux de divorce plus élevé.

Nicolas et Laura sont compatibles à 81,9% selon les experts. À l'approche du mariage, le jeune homme a une grande annonce à faire. Il demande à s'entretenir avec un expert. "Je suis rentré de l'essayage de la bague. J'étais content, je me sentais bien. Sur la route du retour, quand j'ai vu mon petit frère, il ne m'a même pas dit bonjour. C'est parti au clash et ça a été très loin."

"J'ai toujours dit que j'ai trois personnes super importantes dans ma vie. Sur les trois, il y en avait deux qui ne voulaient même plus participer à mon mariage, ma maman et mon petit frère. Je voulais vous voir pour vous le dire."

"Une personne importante m'a toujours dit: ne regrette jamais ce que tu vas faire", continue Nicolas. Le jeune homme de 25 ans annonce alors qu'il ne veut plus continuer l'expérience. "J'y ai longuement réfléchi et j'ai décidé d'arrêter l'expérience."

"Cette nouvelle est un choc pour nous"

Les experts sont sous le choc. Nicolas ne veut pas perdre sa famille et c'est pour elle qu'il décide de tout arrêter. "Je suis extrêmement surprise par l'abandon de Nicolas, confie Audrey Van Ouytsel, docteur en sociologie et coach en développement personnel. Il était vraiment investi par l'expérience. Il était motivé et extrêmement authentique et sincère dans sa démarche. Toutefois, nous avons un besoin fondamental d'être soutenu par nos proches, par notre groupe d'appartenance qui nous apporte de la protection et de la reconnaissance."

"Je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement courageux de la part de Nicolas, ajoute Catherine Solano, médecin et sexologue. On sait en psychologie que quand on est engagé dans quelque chose, c'est extrêmement difficile de faire machine arrière et en même temps, c'est une bonne chose de le faire le plus vite possible quand on est persuadé qu'on ne doit pas continuer."

Nicolas est désolé pour Laura, mais il préfère faire passer sa famille avant tout. "Cette nouvelle est un choc pour nous", conclut Céline Delfosse, docteur en psychologie, coach et thérapeute.

