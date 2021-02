Les raisons du divorce entre Kim Kardashian et Kanye West dévoilées

La semaine dernière, la star de télé-réalité a officiellement demandé le divorce de son mari. Le journal The Sun a pu se procurer les documents judiciaires et a dévoilé les causes exactes de leur séparation.

Une dispute à propos d’une destination de vacances a poussé Kim Kardashian à demander le divorce de son époux, Kanye West. C’est ce que révèle le journal britannique The Sun, après avoir consulté les documents fournis dans sa demande de divorce. La star américaine de télé-réalité cite "des différends irréconciliables" avec son mari. "Ce qui semblait n’être rien d’autre qu’une simple conversation sur les dates et les lieux de vacances a dégénéré en une vive dispute. La conversation a explosé et pour Kim, ce fut la goutte d’eau qui a fait déborder le vase", a confié une source proche du couple à The Sun.

Dans ces documents, Kim Kardashian demande aussi la garde de leurs quatre enfants : North (7 ans), Saint (5 ans) ; Chicago (3 ans) et Psalm (1 an). Le rappeur ne semble pas opposé à cette décision et a déjà marqué son accord.

Lorsque leur séparation a été officialisée il y a quelques jours, une source a révélé au Sun que Kanye était persuadé que Kim ne souhaitait pas vraiment divorcer. "Kanye raconte à ses amis que Kim bluffe à propos du divorce et que leur mariage n’est pas vraiment terminé". Ce qui a rendu la star furieuse. "Kim avait envisagé le divorce tant de fois qu’elle avait déjà préparé tous les documents nécessaires. Elle était déjà prête à partir lorsqu’elle a déposé sa demande", a expliqué une source au Sun.

"Certains proches de la famille pensent que Kim ne veut pas vraiment divorcer, mais qu’il s’agit plutôt d’une décision stratégique pour réveiller Kanye et lui faire comprendre qu’il pourrait la perdre s’il ne change pas. Elle veut qu’il fasse des efforts et qu’il soit le mari et le père qu’elle lui demande d’être. Malheureusement, sa tentative audacieuse ne semble pas lui apporter les résultats qu’elle espérait".