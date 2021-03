Carton plein pour "The Crown" aux Golden Globes

Lors de la cérémonie des Golden Globes qui s'est tenue hier, soir. Les œuvres de télévision ont également été récompensées : il faut dire que les séries prennent de plus en plus de place dans le quotidien des spectateurs avec la fermeture des cinémas et les confinement provoqués par la crise du coronavirus.

Et la série qui a été la plus récompensée, c'est "The Crown", qui a fait carton plein avec quatre prix : meilleure série dramatique, meilleur acteur (Josh O'Connor) et meilleure actrice dans une série dramatique pour les interprètes de la princesse Diana (Emma Corrin) et du prince Charles; et enfin, meilleur second rôle féminin pour Gillian Anderson.

Netflix a engrangé d'autres trophées grâce à Anya Taylor-Joy et "Le jeu de la dame".

La cérémonie de remise des Golden Globes était cette année entièrement virtuelle en raison de la pandémie de coronavirus. Elle était pour la première fois organisée à cheval entre Beverly Hills en Californie et New York.