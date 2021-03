SURRÉALISTE: un chirurgien opère un patient tout en suivant son jugement au tribunal en Californie (vidéo)

Le monde de la vidéoconférence et du travail à distance a pris des tournures étranges pendant la pandémie. Un chirurgien de Californie s'est présenté par vidéoconférence à son procès jeudi après-midi. Il a surpris un juge de Sacramento en étant en direct de sa salle d'opération.



Au milieu des bruits de machines médicales, des bruits de succion et de la lueur des lampes chirurgicales, Scott Green a comparu devant le tribunal virtuel du commissaire de la Cour supérieure de Sacramento, Gary Link, au Carol Miller Justice Center, vêtu de sa blouse chirurgicale.





"Bonjour, M. Green ? Êtes-vous disponible pour le procès ?" a demandé un greffier du tribunal. "On dirait que vous êtes dans une salle d'opération en ce moment ?"



"Je le suis, monsieur", répondit M. Green. "Oui, je suis dans une salle d'opération en ce moment. Je suis disponible pour le procès. Allez-y."



La loi exige que les procès en matière de circulation soient ouverts au public. L'accès aux salles d'audience étant limité en raison de la pandémie de coronavirus en cours, les procédures de la Cour supérieure de Sacramento sont diffusées en direct et sur YouTube.



Green n'a pas été déconcerté lorsque, la tête baissée, il a poursuivi son travail, mais Link n'a pas été amusé par la situation.

"Donc, sauf erreur, je vois un défendeur qui est au milieu d'une salle d'opération et qui semble être activement engagé dans la prestation de services à un patient. Est-ce exact, M. Green? Ou devrais-je dire Dr. Green ?" Link a demandé à propos des sons d'aspiration et du bip-bip des appareils médicaux.



"Je ne me sens pas à l'aise pour le bien-être d'un patient si vous êtes en train", a déclaré le commissaire.



Green a assuré à Link que tout allait bien. Un autre chirurgien travaillait à ses côtés, a-t-il dit.



"J'ai un autre chirurgien ici qui fait l'opération avec moi, donc je peux rester ici et leur permettre de faire l'opération aussi", a dit Green.



"Je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit approprié", a déclaré Link. "Je vais proposer une date différente, lorsque vous ne vous impliquez pas activement ou ne participez pas et ne répondez pas aux besoins d'un patient. Laissez-moi voir si je peux obtenir une date différente ici".



Le médecin qui travaillait encore s'est donc excusé.



"Je m'excuse, Votre Honneur, auprès de la cour. Parfois, la chirurgie ne va pas toujours comme..."



Liaison interrompue : "Ça arrive. Nous voulons que les gens restent en bonne santé, nous voulons les garder en vie. C'est important".



"Je me préoccupe du bien-être du patient sur la base de ce que je vois", a déclaré le commissaire, avant d'assigner à Green une nouvelle date d'audience en mars. "Est-ce que ça va faire partie de votre calendrier, j'espère ?"

Green a assuré que oui. Le Conseil médical de Californie a déclaré vendredi qu'il examinerait l'incident et qu'il "s'attend à ce que les médecins suivent les normes de soins lorsqu'ils traitent leurs patients".