Carla Moreau a-t-elle payé une SORCIÈRE pour détruire des candidats des Marseillais ? Maëva Ghennam "choquée et anéantie" (vidéo)

Une incroyable rumeur est en train de prendre de l’ampleur dans le monde de la téléréalité en France. Selon les blogueurs Marc Blata et Nadé, Carla Moreau aurait payé une sorcière durant des années pour ruiner la carrière d’autres candidats, dont Maeva Ghennam, Julien Tanti, Manon Tanti, Océane El Himer, relate Télé Loisirs.



C’est sur Snapchat que les bloggueurs ont expliqué que Carla Moreau aurait envoyé ses demandes à une sorcière. Depuis ces affirmations, les autres influenceurs prennent la parole sur cette affaire.





Manon Tanti a elle aussi réagi suite au scandale. Elle s’est dit "soulagée". "On a entendu des trucs de fou. On a vu une tonne de choses, des trucs hallucinants avec Maëva. On est vraiment abasourdies. Toutes les personnes qui disent que cette histoire est montée de toutes pièces, non, non, Marc et Nadé ont ouvert les yeux à plein de personnes. Je les remercie car cette histoire aurait pu encore durer des années. Des années d'hypocrisie et de méchanceté (...) Il y a beaucoup de gens concernés. Je suis hyper triste, mais aussi soulagée car beaucoup de mes proches ne me croyaient pas" , a dit la jeune femme.

Carla Moreau n'a pas encore réagi à ces accusations...