Top Chef: TENSIONS dans la brigade de Philippe Etchebest où Charline se sent rejetée (vidéo)

Lors d'une épreuve consacrée à la pomme de terre cette semaine dans Top Chef, la brigade bleue a connu ses premières tensions. Tout a commencé par une injonction lancée par Matthias à Charline. "Je m'occupe du condiment, tu fais le reste", lance-t-il d'un ton un peu trop autoritaire à son goût.

La jeune candidate prend mal l'ordre reçu et explique calmement à ses deux comparses qu'elle aimerait qu'ils fassent un effort : "Je suis pas là pour faire la commis, on est une équipe, faut faire ça en équipe, pas en solo", déclare-t-elle.

Matthias est d'accord avec cette idée et ne souhaite pas mettre Charline de côté. C'est pourtant ce qu'elle ressent encore dans les minutes qui suivent lorsque Matthias et Mathieu goûtent une préparation sans demander à Charline de donner son avis.

"J'ai pas l'impression que c'est ce qu'ils veulent me faire ressentir, mais moi c'est vraiment ce que je ressens : je ne me sens pas acceptée. Charline elle est de son côté et eux, ils bossent en équipe", déplore la candidate.

Finalement, Philippe Etchebest intervient pour rappeler à Matthias qu'il doit faire quelques efforts pour intégrer Charline au sein de l'équipe et modérer son rôle naturel de leader du trio.