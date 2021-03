"Lui faire manger du sable et boire un shot d'eau de mer": le défi "VRAIMENT OSÉ" de Mathieu, le Belge de Top Chef (vidéo)

Dans la seconde épreuve de cette semaine, les trompe-l'œil du chef Andoni Aduriz, 2 étoiles Michelin, étaient à l'honneur. Il a été demandé aux candidats de cuisiner un plat qui d'apparence, n'est pas comestible.

Mathieu, le candidat belge de cette année, s'est lancé un fameux défi : "lui faire manger du sable et boire un shot d'eau de mer", a-t-il annoncé à son chef de brigade, Philippe Etchebest.

Pour y parvenir, le jeune chef a utilisé de la pâte sablée qu'il a rendue fine comme du sable. Grâce à un crémeux et une meringue, il a réalisé un pâté de sable. Et pour son eau de mer, il a fait infuser des saveurs assez fortes pour évoquer la mer.

"Si Mathieu réussit son visuel, ça peut envoyer du lourd. Faire manger su sable et de l'eau de mer à un chef comme Aduris, c'est vraiment osé", a estimé philippe Etchebest.

"L'élaboration de ce plat est quand même extrêmement pensée et réfléchie. On a parlé de créativité sans limites. Mathieu a envie de bousculer, de surprendre et ça me plait vraiment", a-t-il poursuivi.

Et cela a marché ! Le dessert a surpris le chef espagnol. "Je trouve ça très osé", a-t-il lancé. "L'idée est super, la surprise fonctionne", a-t-il conclu.