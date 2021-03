Manuela Lopez (Mystères de l'amour) hospitalisée à cause de sa maladie incurable: elle donne des nouvelles depuis son lit (vidéo)

Manuela Lopez, actrice des "Mystères de l'amour", est hospitalisée. Elle se bat contre sa maladie incurable. La comédienne de 48 ans a expliqué ce qu’elle traverse à ses fans le 28 février sur Instagram.



"Des news.. Atteinte d'une cardiomyopathie associée à un Tako-Tsubo atypique, je fais de mon mieux depuis plusieurs semaines pour sortir de ce cercle infernal de récidives de myocardites et me bat chaque jour. Merci à mes 5 cardiologues dont 3 Professeurs, grâce à leur consensus feront tout pour que de nouveau je puisse vivre normalement. Merci à vous tous pour votre soutien. Besoin de vos ondes positives. Je vous embrasse fort et surtout prenez soin de vous", a écrit l’actrice.

C’est en 2016 qu’elle a décidé de parler publiquement de cette maladie diagnostiquée en 2007. "Je vais me confier pour la toute première fois à vous, pour que vous sachiez enfin que je ne vous oublie pas mais que ma vie a pris un autre virage depuis que la mort a voulu me courtiser... Je suis atteinte d'une maladie incurable depuis 2007 mais stabilisée pour le moment... (pour éviter d'autres questions ; cardiomyopathie aiguë insuffisance cardiaque génétique donc à mort subite)", annonçait-elle sur sa page Facebook en mai 2016.