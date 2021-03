Carla Moreau (Les Marseillais): qu'aurait-elle demandé à la "sorcière"? Julien Tanti BALANCE des détails abracadabrants

Nous vous en parlions ce lundi matin, une histoire de sorcellerie est en train de prendre de l’ampleur dans le monde de la téléréalité en France. Selon les blogueurs Marc Blata et Nadé, Carla Moreau, star de la téléréalité les Marseillais, aurait payé une sorcière durant des années pour ruiner la carrière d’autres candidats, dont Maeva Ghennam, Julien Tanti, Manon Tanti, Océane El Himer.



La jeune femme de 24 ans aurait demandé à cette personne de faire du vaudou et de jeter des mauvais sorts aux candidats.

Elle aurait demandé que sa meilleure amie Maeva Ghennam ne soit plus aussi "visible" dans les "Marseillais", que Julien et Manon Tanti se séparent et que les producteurs de la chaine fassent ce qu’elle veut.

Elle aurait dépensé des centaines de milliers d’euros durant plusieurs années pour que ses souhaits se réalisent.



Ce lundi 1er mars, Julien Tanti a prétendu que Carla Moreau aurait payé cette sorcière pour que les enfants des Marseillais aient des problèmes de santé ou souffrent de malformations. Ce dernier a précisé que de nombreux enfants de candidats ont des problèmes de santé.





La réaction inattendue est celle de Cyril Hanouna qui compte bien parler de cette histoire.. "C'est l'affaire qui agite le monde de la télé-réalité. Carla Moreau, candidate emblématique des Marseillais est accusée d'avoir utilisé de la sorcellerie contre Maeva Ghennam et d'autres candidats", a écrit l’animateur.

Carla Moreau n'a pas encore réagi à ces accusations...