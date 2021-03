Le jour de son mariage, elle sauve la vie d'une brebis coincée sur le dos: "Un souvenir génial" (vidéo)

Une photo de mariage pas comme les autres. Que s’est-il passé pour que la mariée se retrouve dans une telle situation ? Mi-février, Laura et Lasse se sont dits oui. Leur ami et photographe amateur Holger a pris de belles photos de l’événement, notamment des clichés dans la nature, éloignés de la fête. Mais sur le chemin du retour, ils ont repéré un mouton qui gisait sur le dos à côté de la route…



"Je n’avais jamais rien vu de tel. Il avait les pattes vers le ciel. Donc on a couru. Laura est arrivée en premier et l’a poussée", raconte le mari. Un geste qui peut sauver la vie d’une brebis en gestation. "Lorsque la brebis est sur le dos, les agneaux se pressent sur les intestins et la brebis est écrasée jusqu’à en mourir", explique le berger Tom Prüsz.



Ce type d’accident n’est pas rare. La seule chose qui puisse l’aider à ce moment-là, c’est que quelqu’un la pousse un peu pour l’aider à se retourner. L’intervention de Laura a donc été cruciale. Et elle se réjouit de garder un souvenir aussi original de son mariage : "Personne n’a une photo de mariage comme celle-ci. Quel beau souvenir. Génial."