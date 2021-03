Carla Moreau (Les Marseillais) accusée de sorcellerie: la productrice est furieuse

Nous vous en parlions ce lundi matin, une histoire de sorcellerie est en train de prendre de l’ampleur dans le monde de la téléréalité en France. Selon les blogueurs Marc Blata et Nadé, Carla Moreau, star de la téléréalité les Marseillais, aurait payé une sorcière durant des années pour ruiner la carrière d’autres candidats, dont Maeva Ghennam, Julien Tanti, Manon Tanti, Océane El Himer.

La jeune femme de 24 ans aurait demandé à cette personne de faire du vaudou et de jeter des mauvais sorts aux candidats.

Elle aurait demandé que sa meilleure amie Maeva Ghennam ne soit plus aussi "visible" dans les "Marseillais", que Julien et Manon Tanti se séparent et que les producteurs de la chaine fassent ce qu’elle veut.

La productrice de l'émission en question, Florence Fayard a été contactée par le magazine Star Mag. Selon le média elle, "semblait être particulièrement furieuse" et s'est feint d'un "Je n’ai aucun commentaire à faire sur ce sujet !".

Toujours est-il que selon Julien Tanti, d'autres personnes de la téléréalité auraient été visées par ces actes de sorcellerie, dont notamment les enfants des Marseillais. Celui-ci s'est emporté sur Snapchat. Il a interpellé Carla: "T’es folle, cache-toi ! Dis plus rien ! Souhaiter du mal aux enfants, des malformations à tous les enfants des Marseillais ! Jessica, son enfant ce qu’il a eu, ma fille à la naissance, la fille de Liam, la pauvre ! Tous les enfants des Marseillais y sont passés ! Hein ?!".