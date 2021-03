"Je n'ai plus de culottes, plus de bijoux": Loana accuse Sylvie Ortega de vol, qui lui rit au nez (vidéo)

Lundi soir, Loana s’est exprimée pour la première fois depuis son hospitalisation pour overdose le 22 février dernier. Dans une vidéo enregistrée pour Touche pas à mon poste, la star a expliqué que "quelqu'un" lui aurait administré à son insu un cocktail de médicaments dangereux alors qu'elle était dans le sud-est de la France en plein tournage d'un documentaire exclusif sur sa vie et ses démons.



Alors que plusieurs anciens candidats de téléréalité ont pointé ces derniers jours la responsabilité de Sylvie Ortega dans cet accident. L’ex-lofteuse a accusé son ancienne amie de lui avoir volé le contenu de sa valise : "Je tenais à ajouter à l'attention de Sylvie que ma valise est étrangement vide. Il manque des bijoux à ma rosace que tu aimais tant. Je n'ai même plus de culottes, plus de fer à friser, plus de bijoux, plus rien dans ma valise. Et tu étais celle qui était à côté de moi dans la chambre d'hôtel. Je vais aussi porter plainte pour vol de tous les bijoux que tu m'as pris", a déclaré Loana.

Sylvie Ortega a réagi à ces accusations sur Instagram, où elle est très active : "Je n'ai pas eu accès à sa valise, c'était les infirmiers. (...) Ces fameux bijoux, ils me les ont donnés à l'hôpital car ils m'ont dit : 'comme ça, nous on ne prend pas de risques'. Tout comme la dernière fois que je l'ai emmenée à l'hosto, les policiers m'ont confié son portefeuille. (...) Ses bijoux sont chez moi mais ils ne sont pas volés parce que ce sont les infirmières qui me les ont donnés".