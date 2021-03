Clash dans TPMP: l'ex de Loana, Eryl Prayer et Sylvie Ortega veulent en venir aux mains, Cyril Hanouna s'interpose

L'ambiance était électrique ce mardi soir sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste. Sylvie Ortega a voulu régler ses comptes avec Eryl Prayer, l'ex de Loana, qui l'accuse d'avoir provoqué le coma de Loana. L'amie de Loana très énervée, qui était avec elle la nuit de son overdose, s'est alors approchée physiquement d'Eryl pour en venir aux mains.

"Tu vas me regarder droit dans les yeux et me dire ce que tu as osé dire hier soir devant la France entière...", a menacé la star de télé-réalité.

Depuis plusieurs jours, l'ex de Loana accuse Sylvie Ortega d'avoir voulu se débarrasser d'elle en lui administrant à son insu des médicaments. Des accusations que Loana, elle-même, a tenues lundi en s'exprimant de sa chambre d'hôpital.

"Tu t'es attaqué à mon père espèce de S***** ", lui a répondu Eryl Prayer, visiblement très énervé par la starlette, en lui montrant un doigt d'honneur. "Tu t’es attaqué à mon mari espèce de fils de merde", lui a rétorqué Sylvie Ortega.

Sylvie Ortega a accusé alors Eryl d'avoir essayé de voler de l’argent à Loana. Furieux, Eryl Prayer, en s'approchant d'elle, lui a demandé: "Tu veux qu’on parle de Ludovic ?", lui a-t-il lancé dans une colère noire.

Cyril Hanouna le présentateur de l'émission s'est alors physiquement interposé entre les deux protagonistes, craignant que la situation ne dégénère.