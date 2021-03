Amoureuse? Mary-Kate Olsen, divorcée d'Olivier Sarkozy, photographiée en charmante compagnie

Mary-Kate Olsen, l'actrice devenue styliste à New York a-t-elle tourné la page Olivier Sarkozy? Elle a été photographiée, particulièrement souriante, en train de dîner avec le fondateur et PDG de Brightwire, John Cooper, dans un restaurant grec vendredi soir à New York.

La soirée de la créatrice de mode de 34 ans avec l'ancien banquier d'investissement marque sa première sortie publique depuis la finalisation de son divorce avec Olivier Sarkozy le mois dernier.

Le couple a été rejoint par un autre couple. Ils ont dégusté du vin blanc, des fruits de mer et ont tous eu une conversation animée dans la bonne humeur. La jeune femme est ensuite partie à son bras, rapporte en exclusivité le Daily Mail.