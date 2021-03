Heureux d'être vacciné contre le Covid-19, il danse la joie sur un lac gelé (vidéo)

Juste après avoir été vacciné contre le Covid-19 le mardi 2 mars, ce danseur, Gurdeep Pandher, a effectué une danse de la joie sur un lac gelé de la région du Yukon, dans le nord du Canada.

"Hier soir, j'ai reçu mon vaccin Covid-19. Puis je suis allé sur un lac gelé pour danser le Bhangra, pour transmettre la joie, l'espoir et la positivité, à travers le Canada et au-delà … pour la santé et le bien-être de tous", a déclaré Gurdeep Pandher en légende de sa vidéo postée sur Twitter.

Mission accomplie, ça donne le sourire !