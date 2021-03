Patrick Poivre d'Arvor accusé de viol: Claire Chazal, son ex-compagne, s'exprime

Invitée sur France Inter ce jeudi, Claire Chazal, ex-présentatrice du journal de TF1, s'est exprimée sur les accusations de viols qui touchent son ex-compagnon, également ancien présentateur du journal, Patrick Poivre d'Arvor.

Elle a d'abord souligné l'importance de la libération de la parole des femmes.

"Il est bien sûr normal et bienvenu que des femmes parlent enfin. Il y a des violences conjugales, et bien souvent une impuissance des femmes, en tout cas dans certains milieux. Je trouve essentiel que les choses puissent être dites un peu mieux", a déclaré Claire Chazal.

Elle poursuit en expliquant qu'elle trouve "regrettable que, dans certaines affaires, des victimes, ou plutôt des bourreaux supposés soient donnés en pâture devant le tribunal de l’opinion, et même peut-être devant le tribunal médiatique". Et Claire Chazal se dit "pour l’écoute des deux parties". "Or, je trouve que souvent une seule voix est entendue", dit-elle encore.

Elle a ensuite précisé ce qu'elle pensait concernant PPDA, le père de son fils, François. "Concernant Patrick je peux dire et même assurer que bien qu’étant séducteur, aimant conquérir et même disons-le, multiplier les conquêtes, il n’est en rien ni dans la violence ni dans la force. Ce qu’il aime avant tout c’est séduire, convaincre. Il a un orgueil qui fait que charmer, être aimé, c’est ce qu’il souhaite avant tout", a-t-elle expliqué.