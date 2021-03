Les amis de Meghan Markle prennent sa défense et accusent son ancien staff de racisme

Les amis de Meghan Markle multiplient les sorties dans la presse pour la défendre alors qu'une querelle historique a été enclenchée entre les membres de l'ancien staff de la duchesse et le duc de Sussex et son épouse.

Il y a deux jours, le Times publiait un article faisant état de plaintes pour harcèlement au sein de l'ancien staff des Sussex, mettant en cause le comportement de Meghan Markle. L'ancienne star de Hollywood est accusée d'avoir humilié à plusieurs reprises 2 membres de son staff, les conduisant à prendre la porte et ébranlé la confiance d'une troisième personne.

Une enquête est ouverte au sein de Buckingham Palace pour faire la lumière sur cette affaire.

Omid Scobie, auteur de la célèbre biographie des Sussex "Finding Freedom", cite dans un article publié dans le magazine Harper's Bazaar, les témoignages d'une série d'amis de Meghan qui prennent sa défense.

Une amie a déclaré que Meghan était un nouvel exemple parmi tant d'autres d'une "femme de couleur occupant un poste élevé... accusée d'être trop en colère, trop effrayante, trop n'importe quoi sur le lieu de travail".

Une a déclaré que "Meghan et son mari, le prince Harry, avaient trouvé ces affirmations "pénibles et bouleversantes", et que la duchesse, était toujours "gentille et prévenante".

M. Scobie, le rédacteur royal de Harper's Bazaar, défend régulièrement Meghan sur les réseaux sociaux et a retweeté hier soir une série de messages positifs la soutenant.

Une autre amie a déclaré: "Harry et Meghan savaient que cela deviendrait moche à l'approche de la diffusion de leur interview, mais voir une tentative aussi évidente de détruire son personnage est pénible et bouleversant.''