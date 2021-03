AHAHAH: Britney Spears danse dans sa douche pour relever le "Toxic challenge" (vidéo)

De nombreux utilisateurs de TikTok ont participé à un défi inspiré par le tube de Bitney Spears, "Toxic". La chanteuse s’est également prêtée au jeu.

Le "Toxic challenge", un défi qui a le mérite d’être drôle... Les participants se déhanchent dans leur cabine douche sur l’irrésistible musique de "Toxic". Puis il s’agit d’imiter le son des violons en se frottant le visage sur la vitre mouillée. Le résultat ? De belles grimaces et des sons rigolos, très loin de l’original.



Bitney Spears herself, interprète de la chanson originale, a relevé le défi. Elle a posté la vidéo sur Instagram, accompagnée d’un commentaire à l’attention de son amoureux, Sam Asghari. "Bon anniversaire à celui qui me fait toujours rire", écrit-elle à l’intéressé qui vient de fêter ses 27 ans. La publication contient également une vidéo du jeune homme qui s'adonne au "Toxic challenge". "Qui l’a fait le mieux ?", interroge-t-elle. Pour Will.i.am des Black Eyed Peas, pas de doute, c’est Britney !