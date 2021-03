Viré de "The Voice", The Vivi répond à la polémique avec cette chanson (vidéo)

"The Vivi", un jeune rappeur français, a participé au concours The Voice France, avant d'avoir été viré par la production de TF1 suite à la découverte de tweets racistes et homophobes. Pour ces propos, qui datent de 2017, le chanteur de 21 ans s'était excusé publiquement. Si les membres du jury s'étaient tous retournés suite à son interpretation de "Suicide social" d'Orelsan, cela n'a pas suffit à le sauver.

"Si on te condamne pour chaque connerie ça ferait longtemps que tu serais mort"

Après un long silence sur les réseaux sociaux, The Vivi, Vincent de son vrai prénom, tente de revenir en force en sortant un morceau intitulé "grandir", dans lequel il réagit à la polémique. Dans celui-ci, il s'excuse à nouveau mais s'en prend aussi aux personnes qui le jugent pour ses propos de 2017. "J'en ai marre de me justifier pour des trucs que je regrette et que je n'ai pas supprimé vite". "The Vivi était avec des potes en train de déconner. Il y a quatre ans dis-moi ce que faisait ton fils. Je suis devenu différent, l'humour que t'as pu lire ne me fait plus rire maintenant", dit-il notamment.

Malgré ses déboires, le jeune chanteur peut compter sur le soutien de nombreux fans. "Je suis homosexuel et je soutiens TheVivi", dit un de ses followers sur YouTube. "Meilleure réponse possible, tu sais qui tu es vraiment, on le sait aussi". 'TheVoice est passé à côté de quelque chose à cause de Twitter...TheVivi réussira quand même", lancent ses autres admirateurs.