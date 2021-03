Ludwig et Emilie franchissent une grande étape dans Mariés au premier regard: "Tous les conseils, je ne les ai pas suivis" (vidéo)

La science peut-elle nous aider à trouver le grand amour? Alors que les sites ou applications de rencontres se multiplient et que les moyens de trouver le partenaire idéal semblent plus nombreux qu'auparavant, un constat s'impose depuis quelques années : la vie en concubinage est plus tardive que par le passé, le nombre de mariages baisse, la durée de vie de ces unions est plus courte qu'auparavant et le taux de divorce plus élevé.

Dans Mariés au premier regard, Ludwig et Emilie vivent un voyage de noces hors du temps. Ils profitent, se découvrent, "c’est comme si on se connaissait depuis toujours".

Au programme: balades, restaurants, porterie et wake-board. Alors que Ludwig s’essaie à ce sport, Emilie prend plaisir à le regarder, mais n’ose pas aller dans l’eau. Son mari tente gentiment de la convaincre, mais rien n’y fait.

Pourtant, les insistances de Ludwig n’entachent pas leur bonheur. "Je me laisse porter par mes sentiments par rapport à ce que je ressens et suis en train de vivre avec Emilie, explique le jeune marié. On a franchi une grande étape dans la relation. De plus en plus, et j’en parle souvent avec Emilie, je n’ai pas l’impression que ça fait si peu de temps qu’on se connaît. J’ai vraiment le sentiment que ça fait des semaines, des mois qu’on se connaît."

Alors qu’ils observent le coucher du soleil sur la mer, Ludwig lui souffle à l’oreille: "Je t’aime." Emilie, lui souffle à son tour: "Ça tombe bien, moi aussi."

"Il m’a dit ‘je t’aime’ en premier et je pensais que ça allait me faire peur, mais en fait ça ne me fait pas peur, raconte Emilie. Il me le dit et ça vient tout seul, je lui dis la même chose. Je le pense vraiment, je me sens hyper bien."

De son côté, Ludwig comprend que ça puisse paraître trop tôt dans la relation pour de pareilles déclarations: "Si je devais donner un conseil à un ami, je dirais: ‘Avant de dire un je t’aime à une personne, attends, ne dis pas ça de façon trop hâtive.’ Tous les conseils que j’aurais pu donner à quelqu’un d’autre, je ne les ai pas suivis."

