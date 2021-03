"Non, cette photo n'a pas été prise le jour du mariage": Meghan et Harry expliquent s'être RÉELLEMENT mariés en SECRET 3 jours AVANT

Lors de leur interview vérité avec l'animatrice américaine Oprah Winfrey diffusée dimanche soir sur CBS, le prince Harry et Meghan Markle ont affirmé que leur mariage avait en réalité eu lieu dans le plus grand secret trois jours avant le mariage qui a eu lieu devant le monde entier. Meghan, 39 ans, et Harry, 36 ans, ont révélé qu'ils avaient une "union" privée dans leur arrière-cour en présence de l''archevêque de Canturbery et aucun autre invité.

Meghan a déclaré que "personne n'était au courant'' de cette cérémonie secrète, au cours de laquelle le couple a partagé ses vœux rien qu'à deux''.

Le couple affirme que cette union privée a eu lieu trois jours avant le mariage royal très médiatisé le 19 mai, que Meghan décrit plutôt comme un "spectacle pour le monde''.

Après de telles affirmations, les journaux britanniques s'étonnent. Estimant que les règles sur les mariages de l'Église d'Angleterre sont très strictes. Ils nécessitent au moins deux témoins.

Et, selon le propre règlement de l'Eglise, le public doit avoir "un accès illimité" au bâtiment pendant toute cérémonie de mariage pour permettre "des objections valables contre le mariage". Il n'est pas clair si l'archevêque de Canturbery - le chef de l'Église d'Angleterre - peut passer outre les règles.

Meghan a ensuite révélé qu'elle et Harry avaient téléphoné à l'archevêque de Canterbury, Justin Welby - qui a célébré la cérémonie lors de leur mariage officiel - et qu'ils lui ont demandé de les marier en privé avant l'événement qui a été regardé par des millions de personnes dans le monde. "Nous avons appelé l'archevêque et nous lui avons juste dit: "Écoutez, cette chose, ce spectacle est pour le monde, mais nous voulons un mariage et une union entre nous", a-t-elle dit.

Le couple a révélé avoir échangé des vœux personnels lors de leur cérémonie privée dans la cour du palais de Kensington. Une photo de cette cérémonie secrète a été prise et est encadrée dans la chambre de leur manoir de 14,5 millions de dollars à Montecito.

Le couple n'avait ni invités ni spectateurs lors de leur mariage privé - et il est difficile de savoir si quelqu'un dans la famille royale savait que cette cérémonie secrète avait eu lieu.

À l'époque, Harry et Meghan vivaient dans une maison surnommée "Nottingham Cottage" située dans le parc du palais de Kensington. c'est là qu'ils se sont fiancés.

Parlant du mariage royal, Meghan a déclaré qu'elle avait l'impression que "ce n'était pas notre jour".

Cependant, la duchesse a insisté sur le fait qu'elle n'était pas particulièrement nerveuse avant le grand événement, révélant qu'elle avait dormi toute la nuit avant son mariage, puis avait marqué l'occasion en écoutant Chapel of Love de The Dixie Cups avant de se rendre à la chapelle Saint-Georges. au château de Windsor.

Pendant le mariage, le couple a échangé des vœux traditionnels, qui ont été vus par des millions de personnes à travers le monde - ainsi que 600 invités, dont plusieurs des anciennes co-stars de Meghan's Suits et des célébrités comme James Corden et George et Amal Clooney. Ce que le monde ignorait, c'est qu'ils étaient déjà mariés!