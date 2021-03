Britney Spears à nouveau maman? Son compagnon confie ses envies de paternité

Britney Spears est en couple avec Sam Asghari depuis plus de quatre ans maintenant. Malgré le combat de la star contre la tutelle de son père, ils semblent couler des jours heureux, de quoi donner des envies de paternité au jeune homme de 27 ans.

Britney Spears a connu un passé amoureux tumultueux, mais semble heureuse avec Sam Asghari avec qui elle est en relation depuis plus de quatre ans. L’influenceur et coach sportif de 27 ans s’est confié au magazine Forbes. Il s’est dit prêt à devenir père.

"Mes priorités dans la vie sont de rester humble et de comprendre d’où je viens et où je vais. Je veux faire passer ma carrière d’acteur à l’étape suivante. Je veux également faire franchir des étapes à mon couple. Ça ne me dérangerait pas de devenir père. Je veux être un jeune papa."

Britney Spears est déjà maman de deux enfants de 15 et 14 ans nés de son union avec Kevin Federline. Elle fêtera ses 40 ans dans quelques mois. Rien n’est moins sûr donc quant à ses envies de bébés. Mais qui sait? Peut-être que son compagnon parviendra à la convaincre.