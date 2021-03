Kim Kardashian s’en prend aux médias: "Personne ne mérite d'être traité avec tant de cruauté pour en faire un spectacle"

Kim Kardashian a pris la parole sur son compte Instagram après avoir découvert le documentaire sur Britney Spears. Elle explique que les médias lui ont fait vivre un enfer durant sa première grossesse.

Kim Kardashian ne porte pas la presse people dans son cœur. La star a pris la parole sur son compte Instagram. Elle révèle avoir vécu une période très compliquée lors de sa première grossesse à cause de certains magazines.

"Quand j'étais enceinte de North, je souffrais de pré-éclampsie, ce qui me faisait gonfler de manière incontrôlée, raconte-t-elle en story. J'ai pris 27 kilos et accouché près de six semaines avant le terme et je pleurais tous les jours de ce qui était en train d'arriver à mon corps, principalement à cause de la pression d'être constamment comparée à ce que la société considérait comme la norme pour une personne enceinte en bonne santé."

Pour étayer ses propos, elle a partagé plusieurs Unes de magazines people qui se moquaient de son corps: "Regarder toutes ces photos de moi en ligne et dans les magazines m'a privé de ma confiance en moi et je redoutais de ne jamais retrouver mon corps d'avant-bébé. On s'est moqué de moi toutes les semaines avec des Unes qui rendaient mes doutes si douloureux que je n'ai pas pu sortir de chez moi pendant des mois après l’accouchement. Ça m'a brisée."

Sa prise de parole est consécutive du documentaire consacré à Britney Spears. Elle a d’ailleurs parlé de cette dernière en lui offrant son soutien: "La façon dont les médias ont joué un rôle dans sa vie peut être très traumatisante et peut briser même les gens les plus forts. Peu importe à quel point la vie de quelqu'un peut sembler publique, personne ne mérite d'être traité avec tant de cruauté et tant de jugements pour en faire un spectacle."