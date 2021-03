Harry et Meghan dévoilent une adorable vidéo d'Archie: "Quelque chose que je n'ai jamais pu faire étant jeune"

Face à Oprah Winfrey, Meghan Markle et le prince Harry ont dévoilé une adorable vidéo de leur fils, Archie, jouant sur la plage. L’occasion pour les parents de se confier sur les premiers mots d’Archie et ses activités préférées.

Meghan Markle et le prince Harry se sont largement confiés à Oprah Winfrey sur les dessous de leurs relations avec la famille royale britannique. L’actrice américaine a révélé avoir eu des pensées suicidaires. Elle a également parlé des inquiétudes de la monarchie sur la couleur de peau d’Archie avant sa naissance.

Depuis leur départ d’Angleterre, le couple se dit plus serein. Harry et Meghan ont dévoilé une vidéo en noir et blanc de leur fils s’amusant à la plage, sautillant vers sa maman. Le prince Harry en a profité pour raconter quelques anecdotes.

Il se dit ravi d’avoir "un espace extérieur où je peux me promener avec Archie et faire des promenades en famille avec les chiens. On fait des randonnées ou on descend à la plage. Le meilleur pour moi est de le mettre à l’arrière de mon vélo dans son petit siège bébé et de faire des promenades. C’est quelque chose que je n’ai jamais pu faire étant jeune."

Il poursuit en révélant les premiers mots d’Archie: "Je peux le voir dans mon dos, les bras écartés en train de dire: ‘Palmier? maison?’"