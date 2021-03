Meghan Markle estime que la dispute avec Kate a été un tournant décisif pour elle: mais que s'est-il vraiment passé?

C'est l'un des moments de l'interview de Meghan et Harry, les plus interpellants. Alors que Meghan et Harry restent vague sur l'origine des propos racistes tenus par certains membres de la famille royale, il y a un conflit sur lequel la duchesse de Sussex ne souhaitait visiblement pas faire l'impasse. Celui du fameux essayage des robes des demoiselles d'honneur au cours duquel elle et Kate se sont disputées.

Et selon Meghan, contrairement à ce que tout le monde pensait, c'est Kate qui l'a fait pleurer.

Retour sur ce conflit qui a pris de plus en plus d'importance au fil des mois...

Le 26 novembre 2018 (soit 6 mois après les faits), un article publié par le journal du Telegraph, fait état d'une mésentente entre la duchesse de Sussex et la duchesse de Cambridge lors des préparatifs du mariage de Meghan et Harry, détaillant un essayage pour la princesse Charlotte qui a tourné au vinaigre... Cet article dévoile que Meghan Markle aurait fait pleurer sa future belle-soeur. "Kate venait de donner naissance au prince Louis et se sentait très émotionnelle", révèle l'article. Deux jours plus tard, le journal du Sun évoque cette histoire et qualifie Meghan Markle de "particulièrement exigeante" lors des préparatifs de son mariage.

Curieusement, dans le livre "Finding Freedom", rédigé par Omid Scobie, un journaliste devenu un ami très proche de Meghan Markle, l'auteur avait tenu dans son ouvrage à mettre les points sur les I et a raconté la vraie histoire de cette querelle, citant une source restée tacite jusqu'ici: "Ces articles de larmes versées ont été "déroutants" pour tous ceux qui étaient présents. Certains des enfants ne coopéraient pas, il y avait beaucoup de choses à faire. Tout le monde essayait de faire de son mieux mais cela n'est jamais facile de faire des essayages avec des enfants. Personne n'a versé de larmes. Tout s'est bien passé. Meghan et Kate étaient un peu stressées mais elles étaient entourées de professionnels qui faisaient leur boulot, dont Clare (Waight Keller), Melissa, l'assistante

personnelle de Meghan et deux assistants de la maison Givenchy. Les proches de Meghan se sont demandés si quelqu'un du Palais était derrière cet article et pourquoi personne ne l'a démenti."

La relation avec Kate n'est pas décrite comme conflictuelle dans ce livre mais l'auteur précise que la duchesse de Cambridge est quelqu'un de très réservé, et que, à part avoir offert un bouquet de fleurs à l'anniversaire de Meghan, elle ne s'intéressait pas beaucoup à sa nouvelle belle-soeur.

Ce dimanche, Meghan a livré une autre version de cette histoire. Meghan a expliqué que "C'est l'inverse qui s'est produit. Quelques jours avant le mariage, Kate était contrariée au sujet des robes des demoiselles d'honneur, et ça m'a fait pleurer, et ça m'a vraiment blessée et elle m'a offert un bouquet de fleurs, et une note pour s'excuser", a expliqué l'épouse d'Harry.

Meghan a pardonné à sa belle-sœur ce qui s'est passé ce jour-là et elle affirme aujourd'hui que Kate est "une bonne personne".

Cet épisode a été "un tournant" dans ses relations avec la famille royale : "le début d'une vraie campagne de dénigrement", a-t-elle poursuivi. "J'en suis venue à comprendre que non seulement je n'étais pas protégée, mais qu'ils étaient prêts à mentir pour protéger d'autres membres de la famille".

De son côté, Kate ne donnera jamais sa version des faits, les membres de la famille royale devant respecter quoiqu'il arrive le fameux adage: "Never explain, never complain" (soit en français: "Ne jamais donner d'explications, et ne jamais se plaindre..."