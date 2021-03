Miley Cyrus: elle se confie sur ses problèmes d’identité après la série Hannah Montana

Miley Cyrus a campé le rôle d’Hannah Montana pendant plusieurs années et une grande partie de son adolescence. La jeune femme a confié avoir souffert d’une crise identitaire à cause de la série.

Miley Cyrus tenait un double rôle dans la série Hannah Montana : celui de Miley Stewart, jeune fille normale le jour, et Hannah Montana, star mondiale la nuit. Ce double jeu a eu des conséquences sur la santé mentale de la jeune femme.

"Le concept de la série est que quand tu es ce personnage, cet alter ego, tu as de la valeur, expliquait-elle dans le podcast Rock This With Allison Agendorf. Tu as des millions de fans et tu es la plus grande star du monde. Quand j’étais moi-même, sans la perruque d’Hannah, plus personne ne s’intéressait à moi, je n’étais plus une star. Cette idée a germé dans mon esprit."

Pour Miley Cyrus alors en pleine adolescence, le processus psychologique est complexe. Si je joue un rôle, je suis une star, sinon, on ne s’intéresse pas à moi. "J’ai vraiment dû casser cet a priori. Je pense que c’est pour ça que j’ai presque créé une version de moi très forte à ce moment-là."