Un Nigérian pêche un poisson estimé à 2,1 million d'euros et le mange (photo)

Il est le seul homme sur Terre, a avoir mangé un poisson dont la valeur est estimée à 2,1 millions d'euros, rapporte le site "Hope for Nigeria". Ce poisson impressionnant, un Blue Marvin, a été pêché à Warri, dans l'État du Delta, par un pêcheur nigérian.

?

L'homme a posé avec sa prise, mais ignorait qu'il venait là de pêcher l'un des poissons les plus rapides au monde. Un kilogramme de ce poisson coûte 26 000 euros. Et l'a ensuite mangé avec les habitants de son village.

Il a ainsi englouti une belle richesse qui aurait pu protéger ses générations à venir.