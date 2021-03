Meghan et Harry partagent une nouvelle photo de famille pour célébrer la journée des droits de la femme

Une nouvelle photo du prince Harry et de Meghan Markle berçant leur fils Archie est apparue ce lundi sur les réseaux sociaux, quelques heures après l'interview explosive du couple avec Oprah Winfrey diffusée aux États-Unis.

Au milieu de l'onde de choc que leurs révélations ont causé, affirmant notamment que leur fils Archie n'avait pas pu hérité d'un titre de prince à cause de son métissage (des affirmations déboutées ce matin dans la presse qui évoque un ordre écrit par le Roi George V), et qu'un membre de la famille royale avait tenu des propos racistes se demandant si la peau de Archie allait être foncée, Harry et Meghan apparaissent dans leur jardin, comme une famille heureuse, à des milliers de kilomètres de leur vie devenue insupportable en Angleterre. Ce cliché a été partagé par l'ami du couple Misan Harriman.

Ce cliché montre le duc de Sussex, 36 ans, câliner sa femme enceinte, 39 ans, alors qu'elle tient Archie dans ses bras, dans un jardin luxuriant de Los Angeles. Le visage du tout-petit est caché dans le cou de sa mère.

Comme sur la photo annonçant la grossesse de leur futur bébé, le duc et la duchesse sont vus pieds nus avec le même arbre en arrière-plan. Cependant, Meghan porte une robe différente de l'image précédente. Il n'a pas été précisé si l'image avait été prise en même temps que celle de l'annonce de la grossesse.

M. Harriman a partagé l'image pour marquer la Journée internationale de la femme. Le message a été publié quelques heures après la révélation du couple concernant le sexe de leur futur enfant. Meghan et Harry attendent une fille.