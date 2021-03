A 98 ans, Ada emménage dans la même maison de repos que son fils "pour pouvoir s'en occuper"

Ada Keating et son fils, Tom, ont toujours vécu ensemble car M. Keating ne s'est jamais marié.

En 2016, Tom a emménagé dans une maison de repos à Liverpool parce qu'il avait besoin de plus de soins et de soutien. Un an plus tard, sa mère l'a suivi "pour aider à s'occuper de son fils aîné", écrit le journal du Liverpool Echo.

"Je dis bonsoir à Tom dans sa chambre tous les soirs et le matin, je vais lui dire bonjour", a déclaré au journal Mme Keating, une ancienne infirmière auxiliaire.

"Si je reviens dans la journée, il me tend ses bras et me fait un gros câlin. Vous n'arrêtez jamais d'être maman", estime Ada.

M. Keating, qui était peintre et décorateur, s'est dit heureux d'avoir sa mère à la maison de retraite. "Ils sont très bons ici et je suis heureux d'avoir ma mère à mes côtés."