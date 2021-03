Interview vérité de Meghan et Harry: Camilla l'a regardée mais pas Charles...

Contrairement au prince Charles qui était dévasté par ce qui avait été dit et qui n' a pas souhaité visionné l'interview, Camilla, son épouse, l'a regardée à la télévision, révèle le magazine Vanity Fair.

Selon plusieurs journaux britanniques, le prince Charles, héritier du trône, vivrait très mal les révélations faites dans l'interview vérité de son fils Harry et de son épouse Meghan, dans laquelle il a souvent été mentionné. Le prince Harry a en effet accusé son père de lui avoir coupé les vivres après lui avoir exposé ses plans de quitter la famille royale et même de ne plus avoir répondu à ses appels téléphoniques...

D'autres rumeurs estiment que Charles serait le membre de la famille à s'être demandé si le bébé de Harry et Meghan allait avoir la peau foncée...En effet, des allégations de racisme au sein de la famille royale ont été exposées par Meghan et Harry à Oprah Winfrey, mais ceux-ci n'ont pas souhaité révéler l'auteur de tels propos laissant un nuage de suspicion sur Charles, Camilla, William et Kate. Harry ayant précisé qu'ils ne venaient ni de la Reine, ni de son époux Philip.

Le prince Charles qui a visité un centre de vaccination le lendemain de la diffusion de l'interview n'a pas souhaité répondre à une question posée par une journaliste lui demandant ce qu'il avait pensé de l'interview.

La Reine, semble être à 94 ans, le membre de la famille qui va prendre en charge le problème. Après la diffusion d'un communiqué officiel, elle semble déterminée à réconcilier sa famille.