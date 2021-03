"Jean-Edouard était mon âme soeur": Loana raconte son coup de foudre (vidéo)

C'est un documentaire qui fait beaucoup parler de lui. Consacrée à la star de la télé-réalité Loana, le documentaire "Loana, une Lofteuse Up and Down", a été diffusé ce jeudi soir en France sur la chaîne C8. On y revoit la star qui a récemment fait une overdose s'exprimer avec le sourire sur ses débuts à la télévision et la fameuse émission le Loft grâce à laquelle elle est devenue célèbre dans l'Hexagone.

Cette fameuse scène dans la piscine a marqué l'Histoire de la télévision. Vingt ans après, le souvenir reste vif. Et Loana estime toujours que cette histoire d'amour avec Jean-Edouard a été un événement déterminant dans sa vie.

"Steevy ne me correspondait pas, Aziz ne me correspondait pas non plus, Christophe non plus, je me suis dit : 'celui qui me correspond, c'est Jean-Édouard, donc c'était mon âme sœur", conclut Loana.

Et de décrire Jean-Edouard à l'époque: "Il est beau, il est grand, il a les yeux clairs, il est blond. Je me suis dit : 'celui-là, il est pour moi, c'est obligé."

Le magazine People Gala souligne que le rappel de cette histoire ne plaira sans doute pas au principal intéressé qui a tiré un trait sur son passé et cet épisode sulfureux de sa vie. En 2017, lassé, il confiait au magazine que "Loana avait toujours tendance à revenir sur cette histoire, alors que lui avait tourné la page".