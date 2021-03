Quand Omar Sy se ridiculise devant Tom Hanks: "J’étais soulagé, j’ai fait un pas en arrière…"

Omar Sy était l’invité de l’animateur américain, Jimmy Fallon, pour parler de la série "Lupin". Lors de l’interview par visioconférence, l’acteur français a révélé sa plus grosse gêne. C’était lors du tournage d’Inferno à Venise.

Omar Sy est devenu une star internationale. L’acteur français était invité dans l’émission de Jimmy Fallon aux Etats-Unis pour parler de sa série, Lupin. Il commence l’interview en racontant ses débuts dans le SAV des émissions aux côtés de Fred Testot, puis le film « Intouchables ». Depuis, Omar Sy enchaîne les projets américains comme « Jurassic World » et « Inferno ».

Il raconte que sur le tournage de ce dernier à Venise, il a vécu son plus gros moment de gêne face à Tom Hanks. "C’était mon premier jour sur le plateau, j’étais très nerveux. Je devais conduire Tom Hanks sur un bateau, il faisait la cascade lui-même. Je reste calme. Je me dis: ‘Ne le blesse pas. Qui veut blesser Tom Hanks, c’est un trésor international. Sois très prudent.’ J’étais concentré, on a fait la scène. Tout se passe parfaitement, aucun problème. J’étais soulagé, j’ai fait un pas en arrière… et je suis tombé dans l’eau."

L’acteur raconte que Tom Hanks n’a pas arrêté de faire des blagues à ce sujet. "C’était tellement gênant. En plus les gens venaient en mode ‘Ca va? Tu es sûr?’ Et moi, je disais: ‘Oui oui, est-ce qu’il y a moyen de revenir en arrière? Quand j’étais quelqu’un de cool? Mais Tom Hanks est cool et vraiment drôle. Il faisait tout le temps des blagues: ‘Les gars souvenez-vous qu’il y a de l’eau à Venise.’"