Drew Barrymore ne veut plus retourner sur un plateau de tournage: elle dévoile ses raisons

Drew Barrymore est actrice depuis sa plus tendre enfance. Elle se fait connaître à l’âge de 7 ans pour son rôle de Gertie dans le film "E.T., l’extra-terrestre". Mais depuis plusieurs années, elle se fait rare sur les plateaux de tournage. Aujourd’hui, elle confie ne pas y retourner de sitôt.

Drew Barrymore n’a pas l’intention de rejouer dans des films prochainement. Dans l’émission d’Andy Cohen, l’actrice s’est confiée sur la suite de sa carrière: "Si je veux être honnête, la réponse est non. Je ne veux pas aller sur un plateau de tournage en ce moment. Mais cela pourrait changer quand mes enfants seront plus grands."

Drew Barrymore est la maman de deux enfants, Olive, 8 ans, et Frankie, 6 ans. Elle a arrêté les tournages à leurs naissances. "J’ai arrêté de faire des films quand mes enfants sont nées parce que c’est quelque chose que je faisais depuis mon plus jeune âge – j’ai commencé à 11 mois - et c'était une évidence pour moi de mettre la réalisation de films en veilleuse pour que je puisse être présente et élever mes enfants moi-même."

De plus, l’actrice a révélé ne plus jamais vouloir se marier. Son union avec le père de ses enfants, Wil Kopelman, a duré quatre ans et s’est soldé par un divorce en 2016. "Jamais. Jamais, jamais, jamais. Je ne me marierai plus jamais. Et je pense aussi que les gens ne devraient jamais dire le mot 'jamais', mais plus JAMAIS je ne me marierai. C’est comme si j’avais deux options: arrêtez, car ça n’a pas marché, ou devenir Elizabeth Taylor. Et j’ai d’autres choses à faire. Je ne veux plus jamais être lié à quelqu’un comme cela encore une fois. Tu te sépares et tu passes à autre chose. Quand tu divorces, c’est tellement différent."