Mariés au premier regard: Bastien, ex-barman, tente d'impressionner Laura, mais c'est un DÉSASTRE (vidéo)

La science peut-elle nous aider à trouver le grand amour? Alors que les sites ou applications de rencontres se multiplient et que les moyens de trouver le partenaire idéal semblent plus nombreux qu'auparavant, un constat s'impose depuis quelques années : la vie en concubinage est plus tardive que par le passé, le nombre de mariages baisse, la durée de vie de ces unions est plus courte qu'auparavant et le taux de divorce plus élevé.

En cette période ternie par la crise sanitaire, quatre experts ont décidé d'unir leurs compétences. Leur objectif est de permettre à des célibataires de trouver le grand amour grâce à la science. Bastien et Laura se sont dit "oui". Le couple, qui a accepté de prendre le risque de se découvrir par la suite, a passé un moment de complicité dans la voiture, en direction de leur réception de mariage. Bastien, ex-barman, a voulu impressionner sa femme en ouvrant la bouteille de champagne. "J'ai travaillé pendant des années derrière un bar", a annoncé le trentenaire. Mais lorsqu'il a voulu faire sauter le bouchon, rien ne s'est passé comme prévu. Le champagne a explosé dans la voiture. Un peu embarrassé, il a servi ce qui restait dans la bouteille à son épouse hilare. "A chaque fois que je dis que je gère quelque chose, je foire", a fini par avouer le jeune marié. Le couple déjà complice a beaucoup ri de cette situation. Retrouvez Mariés au premier regard le dimanche à 20h45 sur RTL-TVI.