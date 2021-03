Totalement NUE et ensanglantée sur scène, l'actrice Corinne Masiero marque les César 2021 (photos)

La grande préoccupation de la soirée des César a évidemment été la crise sanitaire, et la scène a servi à plusieurs reprises de tribune pour crier le désespoir du monde de la culture.

"Maintenant, on est comme ça, tout nus"

"No culture, no future" sur le ventre, la comédienne Corinne Masiero a marqué les esprits en ôtant un costume de Peau d'Ane sanguinolent, se retrouvant entièrement nue sur la scène pour remettre le prix du meilleur costume. "Maintenant, on est comme ça, tout nus", a-t-elle lâché, tampons hygiéniques usagés aux oreilles, souhaitant soutenir notamment les intermittents du spectacle.



"Mes enfants peuvent aller chez Zara et pas au cinéma"

"Mes enfants peuvent aller chez Zara et pas au cinéma... C'est incompréhensible! On a besoin d'une volonté politique pour que le cinéma continue d'évoluer, vous devez porter cette responsabilité en tant que ministre", a aussi déclaré Stéphane Demoustier en recevant le César de la meilleure adaptation pour "La fille au bracelet", à l'intention de la ministre de la Culture Roselyne Bachelot.

Celle-ci, présente mais pas dans la salle en raison du protocole sanitaire, avait fait passer à son arrivée "un message d'espoir": "Nous sommes en train de bâtir avec la filière les conditions de réouverture de salles" de cinéma, avait-elle assuré.





