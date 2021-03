Jennifer Lopez et Alex Rodriguez rompent leurs fiançailles et surprennent leurs fans

Jennifer Lopez et Alex Rodriguez, c'est fini: la chanteuse et le joueur de baseball ont rompu leurs fiançailles, ont rapporté des médias américains vendredi, laissant les fans sous le choc.

En couple depuis 4 ans

"JLo", 51 ans, et Alex Rodriguez, 45 ans, étaient en couple depuis quatre ans et venaient d'acheter ensemble, l'an dernier, une maison évaluée à 40 millions de dollars à Miami, en Floride (sud-est). Le couple n'a pas confirmé les informations rapportées par les sites Page Six et TMZ notamment.



La chanteuse et actrice se trouve en République dominicaine pour un tournage. Elle recommandait vendredi sur Instagram de "trouver une bonne raison de rire aujourd'hui". L'ancien joueur de baseball a quant à lui posté sur le même réseau social une photo de lui sur un bateau, au large de Miami.



Bien que de nombreux fans aient été pris de court, la rupture n'a pas surpris tout le monde. "On s'y attendait depuis longtemps", a confié une source anonyme au magazine People.