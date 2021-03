"J'espère que ce ne sont pas des esprits": Emilie Dupuis vit un phénomène étrange avec sa télévision, et elle n'est pas la seule (vidéo)

L'animatrice Emilie Dupuis a constaté un phénomène étrange chez elle. Après plusieurs semaines, elle a demandé conseil à sa communauté sur Instagram: "Ca me fait flipper, mais vous aurez peut-être une réponse rassurante pour moi. Ma télé s’allume toute seule pendant la nuit", lance-t-elle à ses 64.000 followers.

"J'espère que ce ne sont pas des âmes ou des esprits"

"Il n’y a pas des jour précis, il n’y a pas d'heure précise", ajoute la maman. "Je suis assez flippée, je crois que c’est arrivé cinq fois le mois dernier. Donc j’espère que ce n’est pas des fantômes, des âmes, ou des esprits. Mais brrr... j'aime pas ça!"

"J'essaye de croire que c'est vraiment un problème technologique"

Deux heures plus tard et après de nombreux messages envoyés par sa communauté, l'animatrice est parvenue à trouver la raison de ce phénomène. "Je reviens sur cette histoire de Proximus, on a avancé, on a creusé, vous êtres plein à m'avoir dit que vous étiez dans le même cas. J'essaye de croire que c'est vraiment un problème technologique, parce que vous êtes nombreux à me l'avoir dit. D'ailleurs j'ai eu un message de Proximus allant dans ce sens. C'est votre décodeur qui fait une mise à jour et votre télé s'enclenche!"

Encore un peu retournée par cette expérience, Emilie Dupuis est néanmoins rassurée! Même si certains fans lui ont proposé de "brûler de la sauge" ou de "brûler sa maison", l'animatrice a plutôt choisi de rejoindre le clan de ceux qui pensent que ce phénomène est lié à Proximus, qui lui a partagé les explications techniques ici sur son site.