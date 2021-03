Meghan Markle enceinte: sa fille va hériter d'un objet très précieux acheté il y a de nombreuses années

Meghan Markle rêve depuis de nombreuses années d'avoir une fille. Lorsqu'elle était encore actrice et qu'elle n'imaginait pas une seconde terminer dans les bras d'un prince, elle a acheté un objet qu'elle a directement pensé lui léguer un jour.

C'est en 2015, lors d'une interview au Hello Magazine, qu'elle révélait avoir toujours convoité une montre Cartier "French Tank". Alors que la série Suits était programmée pour une troisième saison, l'actrice s'est offert ce bijou de luxe. Le prix d'une telle montre varie entre 10.000 à 40.000 euros selon les modèles.

Au magazine, elle expliquait: "Quand j'ai appris que Suits avait été programmé pour une troisième saison - ce qui, à l'époque, me semblait une grande étape - j'ai totalement fait des folies et j'ai acheté la version bicolore de la montre. Je prévois de la donner à ma fille un jour. C'est ce qui rend les pièces spéciales, c'est le lien que vous avez avec elles", disait-elle à l'époque.

Ce 14 février, elle et Harry ont annoncé l'arrivée de leur second enfant pour cet été. C'est lors de l'interview historique donnée à Oprah Winfrey que le couple a révélé le sexe du bébé. Harry et Meghan ne pensent pas, à l'heure actuelle, avoir plus de deux enfants.