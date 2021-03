Jennifer Lopez et Alex Rodriguez démentent leur rupture: mais d'où vient cette FOLLE rumeur?

La chanteuse Jennifer Lopez et le joueur de baseball Alex Rodriguez ont démenti samedi avoir rompu leurs fiançailles et déclaré qu'ils "travaillaient sur certaines choses".

Plusieurs médias américains, dont les sites TMZ, spécialisé dans les célébrités, et Page Six avaient rapporté vendredi que le couple avait rompu son engagement. Une information "inexacte", ont rétorqué "JLo" et Alex Rodriguez dans un communiqué commun. "Nous travaillons sur certaines choses", ont-ils précisé.



Jennifer Lopez, 51 ans, et Alex Rodriguez, 45 ans, sont en couple depuis quatre ans et viennent d'acheter ensemble, l'an dernier, une maison évaluée à 40 millions de dollars à Miami, en Floride (sud-est).



La chanteuse et actrice se trouve en République dominicaine pour un tournage. Elle recommandait vendredi sur Instagram de "trouver une bonne raison de rire aujourd'hui".

L'ancien joueur de baseball a quant à lui posté sur le même réseau social une photo de lui sur un bateau, au large de Miami.



"Ils ont connu une période difficile. Mais ils ne se sont pas séparés", a confié une source proche du couple au magazine People. "Elle travaille en République dominicaine et il est à Miami , il est donc difficile pour eux de se voir", a ajouté cette source.