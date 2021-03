Grammy Awards 2021: les looks les plus "waouh" de la cérémonie (photos)

Ces derniers mois, peu de cérémonies ont pu se dérouler normalement en raison de la pandémie mondiale de coronavirus. Mais hier soir au Staples Center de Los Angeles, les stars de la chanson ont pu venir chercher leur récompense en mains propres.

Du coup, toutes avaient soigné leur look et comme d'habitude lors de ce genre de cérémonie, certains avaient opté pour des tenues plus extravagantes, comme Noah Cyrus, Doja Cat ou encore Harry Styles et son boa en plumes autour du cou.

Harry Styles



Noah Cyrus



Doja Cat



H.E.R



Billie Eilish



Lizzo





Megan Thee Stallion



Beyoncé



Taylor Swift



Dua Lipa



